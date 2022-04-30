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Глава УЕФА высказался о санкциях в отношении российского футбола

Глава УЕФА Чеферин заявил, что российские футболисты не должны страдать из-за санкций

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался по поводу санкций в отношении российского футбола. Его слова приводит 24sata.hr

Чеферин заявил, что российские спортсмены не должны страдать, так как они ни в чем не виноваты. «Вот почему УЕФА следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа», — посчитал он. Глава УЕФА добавил, что решение по поводу участия российских клубов в еврокубках должно быть принято до начала сезона-2022/2023.

Ранее 30 апреля «Чемпионат.com» сообщил, что УЕФА примет решение об отстранении российских клубов и сборных на следующей неделе. По их информации, на данный момент рассматривается два варианта: отстранение на сезон-2022/2023 или продление бана до последующего уведомления, которое было принято ранее.

28 февраля Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Команды исключили из розыгрышей всех турниров, в том числе от квалификации чемпионата мира-2022 в Катаре.

Анастасия Борисова
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