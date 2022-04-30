Назван срок принятия решения УЕФА об отстранении российских команд

УЕФА примет решение об отстранении российских клубов и сборных на следующей неделе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал срок принятия решения об отстранении российских клубов и сборных. Об этом стало известно «Чемпионат.com».

По информации источника, решение будет принято на следующей неделе. На данный момент рассматривается два варианта: отстранение на сезон-2022/2023 или продление бана до последующего уведомления, которое было принято ранее. Таким образом, российские клубы не смогут принять участие в еврокубках в следующем сезоне, а сборные страны пропустят турниры под эгидой союза.

29 апреля в Российском футбольном союзе (РФС) начали рассматривать варианты развития футбола в стране. Европейский сценарий предусматривает проведение товарищеских матчей до снятия санкций с РФС, второй вариант предлагает переориентацию на участие в турнирах под эгидой Азиатской конфедерации. Третий вариант заключается в сосредоточении на внутренних чемпионатах.

28 февраля Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Команды исключили из розыгрышей всех турниров, в том числе от квалификации чемпионата мира-2022 в Катаре.