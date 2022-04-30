Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Динамо М
Сегодня
14:00 (Мск)
Урал
Россия - Премьер-Лига|27-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
14:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Металлург Мг
Сегодня
15:00 (Мск)
ЦСКА
КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 7-й матч
Краснодар
Сегодня
16:30 (Мск)
Ростов
Россия - Премьер-Лига|27-й тур
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|27-й тур
Спорт

Назван срок принятия решения УЕФА об отстранении российских команд

УЕФА примет решение об отстранении российских клубов и сборных на следующей неделе

Фото: Shutterstock

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал срок принятия решения об отстранении российских клубов и сборных. Об этом стало известно «Чемпионат.com».

По информации источника, решение будет принято на следующей неделе. На данный момент рассматривается два варианта: отстранение на сезон-2022/2023 или продление бана до последующего уведомления, которое было принято ранее. Таким образом, российские клубы не смогут принять участие в еврокубках в следующем сезоне, а сборные страны пропустят турниры под эгидой союза.

29 апреля в Российском футбольном союзе (РФС) начали рассматривать варианты развития футбола в стране. Европейский сценарий предусматривает проведение товарищеских матчей до снятия санкций с РФС, второй вариант предлагает переориентацию на участие в турнирах под эгидой Азиатской конфедерации. Третий вариант заключается в сосредоточении на внутренних чемпионатах.

28 февраля Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Команды исключили из розыгрышей всех турниров, в том числе от квалификации чемпионата мира-2022 в Катаре.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Два снаряда ВСУ попали в населенный пункт в Брянской области
Около 500 вагонов с газом оказались под угрозой взрыва в Польше из-за санкций
В США рассказали о запуске на «Ангара-1.2» радиолокационного спутника
Военкоры прокомментировали сходство покинувшей «Азовсталь» женщины со снайпершей
Назван срок принятия решения УЕФА об отстранении российских команд
Минобороны доложило об уничтожении на Украине за ночь более 120 националистов
Минобороны опубликовало новое видео с попавшими в плен украинскими военными
Беспилотники засняли на видео дымящуюся «Азовсталь»
Москвич рассказал о схеме мошенников от имени популярного банка
Минобороны заявило об уничтожении 18 украинских беспилотников
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.