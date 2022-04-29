В РФС раскрыли сценарии развития футбола в стране

В РФС рассмотрели три сценария развития российского футбола

В Российском футбольном союзе (РФС) начали рассматривать различные варианты развития футбола в стране. Об этом сообщает РБК.

Соответствующие материалы были представлены на заседании попечительского совета РФС, которое прошло 27 апреля. В рамках доклада было раскрыто три основных сценария развития.

Европейский сценарий предусматривает проведение товарищеских матчей на регулярной основе до снятия санкций с РФС, а также реформы внутренних первенств, нацеленные на увеличение количества матчей, чтобы компенсировать нехватку еврокубков.

В рамках азиатского сценария российский футбол предложили переориентировать на участие в турнирах под эгидой Азиатской конфедерации.

Третий вариант заключается в сосредоточении на внутренних чемпионатах и сотрудничестве с дружественными странами. В РФС заверили, что выбор будет зависеть от развития ситуации с санкциями против российского футбола.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Команды исключили из розыгрышей всех турниров, в том числе от квалификации чемпионата мира-2022 в Катаре.