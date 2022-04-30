Названа причина пожара в НИИ военно-космической обороны в Твери

Причиной пожара в НИИ воздушно-космической обороны в Твери стало короткое замыкание

Причиной пожара в Центральном НИИ Войск воздушно-космической обороны в Твери, в котором погибли более 20 человек, стало короткое замыкание. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

«К возгоранию привело короткое замыкание электронагревательного прибора в кабинете на втором этаже, когда в нем никого не было», — рассказал источник.

Пожар серьезно распространился по зданию из-за позднего вызова экстренных служб, хотя в момент начала пожара в здании было 175 человек.

54 человека были спасены из горящих помещений, 98 вышли на улицу сами. При разборе завалов здания были обнаружены тела 22 погибших, поиски еще одного сейчас продолжаются.

Пожар в оборонном НИИ в Твери начался днем 21 апреля. По факту пожара и гибели людей возбуждено уголовное дело.