Слуцкий оценил возможную отставку из «Рубина» после разгромного поражения в РПЛ

Слуцкий оценил вероятность отставки из «Рубина» фразой «хлебать до конца и всем вместе»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о вероятности отставки из команды. Об этом он рассказал в эфире «Матч ТВ».

«Даже если ты хлебаешь такой большой ложкой — надо уже хлебать до конца и всем вместе», — такой фразой Слуцкий оценил возможный уход из клуба. Он отметил, что хочет доработать до конца сезона. При этом тренер подчеркнул, что у клуба есть возможность разорвать со контракт без выплаты компенсации.

Ранее 30 апреля «Рубин» потерпел разгромное поражение от «Сочи» в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Казанцы в домашнем матче уступили со счетом 0:6. «Рубин» имеет в активе 29 очков и занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата.

20 апреля стало известно, что руководство «Рубина» может рассмотреть возможность увольнения Слуцкого. Уточнялось, что тренер пользуется поддержкой у руководителей казанцев, но из-за риска вылета клуба из РПЛ они могут принять решение отправить тренера в отставку.