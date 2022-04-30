Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Динамо М
2:3
Завершен
Урал
Россия - Премьер-Лига|27-й тур
Ньюкасл Юнайтед
0:1
Завершен
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Металлург Мг
1:4
Завершен
ЦСКА
КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 7-й матч
Краснодар
2:1
Завершен
Ростов
Россия - Премьер-Лига|27-й тур
Зенит
3:1
Завершен
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|27-й тур
Спорт

Слуцкий оценил возможную отставку из «Рубина» после разгромного поражения в РПЛ

Слуцкий оценил вероятность отставки из «Рубина» фразой «хлебать до конца и всем вместе»

Фото: Niels Boersema / Globallookpress.com

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о вероятности отставки из команды. Об этом он рассказал в эфире «Матч ТВ».

«Даже если ты хлебаешь такой большой ложкой — надо уже хлебать до конца и всем вместе», — такой фразой Слуцкий оценил возможный уход из клуба. Он отметил, что хочет доработать до конца сезона. При этом тренер подчеркнул, что у клуба есть возможность разорвать со контракт без выплаты компенсации.

Ранее 30 апреля «Рубин» потерпел разгромное поражение от «Сочи» в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Казанцы в домашнем матче уступили со счетом 0:6. «Рубин» имеет в активе 29 очков и занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата.

20 апреля стало известно, что руководство «Рубина» может рассмотреть возможность увольнения Слуцкого. Уточнялось, что тренер пользуется поддержкой у руководителей казанцев, но из-за риска вылета клуба из РПЛ они могут принять решение отправить тренера в отставку.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о перехвате 12 снарядов системы залпового огня «Смерч» в ДНР
Минобороны заявило о подготовке Киевом провокации с обстрелом эвакуируемых людей
Стало известно о болезненном выходе западных компаний из российского бизнеса
Сдавшийся в плен британский наемник рассказал об учениях НАТО
В Болгарии заявили о расколе во власти из-за остановки поставок российского газа
Психолог назвала способы защититься ребенку от приставаний в транспорте
«Зенит» досрочно стал чемпионом России
Слуцкий оценил возможную отставку из «Рубина» после разгромного поражения в РПЛ
Кулеба рассказал о процессе переговоров между Россией и Украиной
Премьер Греции оценил возможность отказа Европы от российского газа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.