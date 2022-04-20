Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Металлург Мг
4:3
2-й период
live
ЦСКА
КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 2-й матч
Алания
1:0
2-й тайм
live
Зенит
Кубок России|1/4 финала
Эвертон
Сегодня
21:45 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Челси
Сегодня
21:45 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Завтра
05:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

В «Рубине» задумались об увольнении Слуцкого после поражения от команды ФНЛ

В «Рубине» задумались об увольнении Слуцкого после поражения от «Енисея» в Кубке России

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Руководство «Рубина» может рассмотреть возможность увольнения главного тренера команды Леонида Слуцкого. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, в клубе задумались о расторжении контракта со специалистом после поражения команды в 1/4 финала Кубка России от «Енисея», представляющего Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Уточняется, что Слуцкий пользуется поддержкой у руководителей казанцев, но из-за риска вылета клуба из Российской премьер-лиги (РПЛ) они могут принять решение отправить тренера в отставку.

«Рубин» проиграл «Енисею» ранее в среду, 20 апреля. Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

После 25 туров РПЛ «Рубин» имеет в активе 26 очков, команда находится на 12-м месте в чемпионате. От 13-й позиции, которая обязывает играть в переходных матчах за право остаться в элитном дивизионе, команду отделяет одно очко.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Россия испытала ракету «Сармат»
Раскрыта причина задержки коммунальных платежек в Москве
МИД России осудил высказывание Санду о георгиевской ленте
Ведущая Первого канала раскритиковала блогеров
США решили направить новую партию вооружений Украине
10-летняя школьница создала империю игрушек и стала миллионершей
Израиль отказался продавать Украине вооружение
Германия отвергла требования России по оплате газа
Юэн Макгрегор женится на Мэри Элизабет Уинстэд
Назван главный тренер сборной России по хоккею на ближайшие матчи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.