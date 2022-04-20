В «Рубине» задумались об увольнении Слуцкого после поражения от команды ФНЛ

В «Рубине» задумались об увольнении Слуцкого после поражения от «Енисея» в Кубке России

Руководство «Рубина» может рассмотреть возможность увольнения главного тренера команды Леонида Слуцкого. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, в клубе задумались о расторжении контракта со специалистом после поражения команды в 1/4 финала Кубка России от «Енисея», представляющего Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Уточняется, что Слуцкий пользуется поддержкой у руководителей казанцев, но из-за риска вылета клуба из Российской премьер-лиги (РПЛ) они могут принять решение отправить тренера в отставку.

«Рубин» проиграл «Енисею» ранее в среду, 20 апреля. Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

После 25 туров РПЛ «Рубин» имеет в активе 26 очков, команда находится на 12-м месте в чемпионате. От 13-й позиции, которая обязывает играть в переходных матчах за право остаться в элитном дивизионе, команду отделяет одно очко.