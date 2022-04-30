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Футболист клуба РПЛ дал совет недовольным зрелищностью матчей болельщикам

Игрок «Урала» посоветовал недовольным зрелищностью матчей РПЛ фанатам смотреть «Дом-2»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Полузащитник «Урала» Олег Шатов обратился к болельщикам, которые недовольны зрелищностью матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Переключи телевизор, смотри "Дом-2". Может, там сплетни, интриги, расследования будет интереснее смотреть», — такой совет дал Шатов. Он добавил, что в футболе все стараются.

«Да, картинка иногда бывает удручающая — ничего страшного, можно потерпеть одну игру в туре», — заявил Шатов. Футболист также выступил за увеличение команд в РПЛ с 16 до 18.

23 марта стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) отклонил предложение Российской премьер-лиги (РПЛ) об увеличении числа клубов в элитном дивизионе с 16 до 18. Шатов в нынешнем сезоне провел 11 матчей в чемпионате России. 31-летний хавбек сделал три голевые передачи.

Алексей Гусев
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