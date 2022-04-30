Российского нападающего признали третьей звездой месяца в НХЛ

Российского форварда «Сент-Луис Блюз» Тарасенко признали третьей звездой месяца в НХЛ

Российского форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко признали третьей звездой месяца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Он выходил на лед в 16 встречах в апреле и всего набрал 24 очка (11 заброшенных шайб и 13 результативных передач). Россиянин зарабатывал очки в 12 из 16 игр месяца. В том числе, Тарасенко провел десятиматчевую серию, за которую набрал 21 очко (девять голов и 12 пасов).

Первой звездой апреля признали нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивена Стэмкоса, набравшего 33 очка в 16 матчах (12 заброшенных шайб и 21 передача). Второй звездой месяца стал голкипер «Эдмонтон Ойлерс» Майк Смит, который выиграл девять встреч из девяти.

В марте российского вратаря «Флориды Пантерс» Сергея Бобровского признали третьей звездой месяца в НХЛ. Он одержал победу в семи из семи игр. Из них россиянин провел сухие матчи против «Оттавы Сенаторс» (3:0) и «Чикаго Блэкхокс» (4:0). В среднем вратарь отражал 92,4 процента бросков и пропускал 2,13 шайбы за встречу.