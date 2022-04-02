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Российского вратаря признали третьей звездой месяца в НХЛ

Российского голкипера «Флориды Пантерс» Бобровского признали третьей звездой марта в НХЛ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский голкипер «Флориды Пантерс» Сергей Бобровский признан третьей звездой месяца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В марте Бобровский одержал победу в семи из семи игр. Из них он провел сухие матчи против «Оттавы Сенаторс» (3:0) и «Чикаго Блэкхокс» (4:0). В среднем вратарь отражал 92,4 процента бросков и пропускал 2,13 шайбы за встречу.

Первой звездой месяца признали швейцарского защитника «Нэшвилл Предаторс» Романа Йоси. В марте он заработал 28 очков (4 шайбы и 24 передачи) в 14 матчах. Хоккеист набирал очки в 13 играх подряд и показал лучший результат в карьере. Второй звездой марта стал Джонни Годро из «Калгари Флеймс». В 16 встречах он забросил 11 шайб, отдал 15 пасов и получил 26 очков.

Всего Бобровский провел в текущем сезоне 44 матча. Он имеет в активе 33 победы в нынешнем чемпионате и занимает второе место по этому показателю среди вратарей НХЛ.

Дарья Коршунова
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