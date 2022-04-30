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США поставят СПГ в Евросоюз с предприятия QatarEnergy в Техасе

Doha News заявила, что США одобрили поставки СПГ в ЕС с предприятия с участием Катара

Фото: Chen Wenxian / Globallookpress.com

Вашингтон одобрил поставки в страны Евросоюза (ЕС) сжиженного природного газа (СПГ) с предприятия катарской государственной компании QatarEnergy в Техасе, об этом пишет катарская газета Doha News.

Как уточнило издание, топливо будет поставляться с участием Катара в государства Европы, с которыми у США нет договоров о свободной торговле. Источник СМИ рассказал, что министерство энергетики США одобрило проект по производству сжиженного природного газа Golden Pass LNG. Предприятие строится в Техасе компаниями QatarEnergy и Exxon Mobil.

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Автор заявил, что Golden Pass не сможет обеспечить немедленного решения газовых проблем Европы. Первые партии СПГ будут произведены только в 2024 году.

Ранее агентство Bloomberg спрогнозировало, что в 2022 году Катар может заработать 114 миллиардов долларов на экспорте газа, а к 2027 — нарастить экспорт СПГ на 60 процентов.

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Марина Совина
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