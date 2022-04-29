Названа выигравшая от украинского кризиса страна

Катар сможет заработать вопреки кризису

Главным бенефициаром топливного кризиса эксперты назвали Катар — крупнейшего производителя сжиженного природного газа (СПГ). В 2022 году Катар может заработать 114 миллиардов долларов на экспорте газа, а к 2027 — нарастить экспорт СПГ на 60 процентов, прогнозирует Bloomberg.



Стремительный рост цен на энергоносители из-за украинского кризиса помог многим производителям нефти на Ближнем Востоке — Кувейту и Саудовской Аравии. Однако сильнее остальных выиграл Катар: лидеры стран Европейского союза попросили эту страну наладить импорт топлива как можно быстрее. Кроме того, Катар планирует нарастить производство газа к 2027 году. «Это невероятная возможность, Катар станет важнейшим экспортером газа в ближайшие годы», — подчеркнула старший научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне Карен Янг.

По данным Citigroup, экономика Катара вырастет в этом году вопреки кризису на 4,4 процента — это рекордный показатель с 2015 года. Таким образом, ВВП страны составит почти 80 тысяч долларов на человека. Заработанные на кризисе деньги Катар рассчитывает вложить в фонд благосостояния, а также потратить на достижение региональных политических целей.

Пока Катар не может полностью удовлетворить потребность Европы в газе. Сейчас крупнейший производитель топлива Qatar Energy экспортирует 80 процентов газа в Азию. Однако, по прогнозам Morgan Stanley, к 2030 году ситуация изменится кардинально.

Ранее эксперты прогнозировали взлет мировых цен на энергоносители. Нефть может подорожать до 200 долларов за баррель из-за усиливающегося международного бойкота российских энергоресурсов и дефицита альтернативных источников поставок.