Российский МИД высказался о визите Анджелины Джоли на Украину

Представитель МИД Захарова назвала визит Анджелины Джоли во Львов отвлечением внимания

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала визит американской актрисы Анджелины Джоли на Украину. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Захарова убеждена, что Джоли приехала во Львов, чтобы свои визитом отвлекать общественное внимание от происходящем на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Представительница МИД считает, что некие «гении западного пиара» позвонили актрисе и попросили ее приехать. «Она же посещала сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче от этого не стало. Но это никому и не интересно. Главная цель достигнута — внимание мировой прессы отвлечено от "Азовстали"», — считает Захарова.

Анджелина Джоли стала послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в 2001 году. За эту работу в 2005 году она получила Гуманитарную премию ООН.

Актриса говорила, что будет помогать украинцам, которые вынуждены были покинуть свои дома. В конце апреля Джоли приехала во Львов. Когда актриса была на вокзале, в городе объявили воздушную тревогу, и она поспешила в укрытие.

Ее визит не смогли оставить без внимания в России. Одним из первых высказался глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: он посвятил актрисе стихотворение и пожаловался, что та его разочаровала. Комментариев Джоли по этому факту не поступало.