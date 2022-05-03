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Появились новые подробности состояния травмированного Овечкина

Тренер «Вашингтона» Лавиолетт заявил, что Овечкин провел вторую тренировку без ограничений

Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился новыми подробностями о состоянии российского нападающего Александра Овечкина. Его цитирует в Twitter журналист Тарик Эль-Башир.

«Все движется в правильном направлении. Овечкин провел еще одну тренировку без ограничений. Мы надеемся, что завтра он проснется и будет чувствовать себя хорошо», — заявил специалист. Он подчеркнул, что у Овечкина было два действительно хороших тренировочных дня.

1 мая Овечкин рассказал, что хорошо себя чувствует. «Я мог бы сыграть в последних трех матчах, если бы это были встречи в рамках плей-офф. Мы же решили перестраховаться», — поделился он.

Овечкин получил травму во время матча против «Торонто Мэйпл Лифс» 25 апреля. Россиянин споткнулся о клюшку вратаря соперника Эрика Челльгрена и на скорости врезался в борт плечом.

Овечкин в нынешнем сезоне провел 77 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач. 4 мая «Вашингтон» проведет первый матч в плей-офф против «Флориды Пантерс».

Дарья Коршунова
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