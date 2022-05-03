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Спорт

В России убили 26-летнего хоккеиста

В Челябинской области в ходе конфликта застрелили хоккеиста Николая Шарова

Фото: Страница Николая Шарова во «ВКонтакте»

В Челябинской области застрелили хоккеиста местного клуба «Колос» Николая Шарова. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

По информации источника, 26-летний спортсмен был убит в ходе конфликта в баре «Перекресток» в поселке Бреды. В совершении преступления подозревается 35-летний Иван Разживин. Отмечается, что он воспользовался охотничьим ружьем, убил хоккеиста и скрылся с места происшествия. Подозреваемого задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». У него изъято незарегистрированное оружие. Разживин был трижды судим.

25 апреля в Москве был убит российский хоккеист Роман Дидур. Спортсмена ударили ножом в грудь в ходе драки. Он скончался от кровопотери на месте до прибытия скорой помощи. Подозреваемый в убийстве Дидура был арестован.

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Анастасия Борисова
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