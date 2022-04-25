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Спорт

Суд арестовал обвиняемого в убийстве российского хоккеиста предпринимателя

Суд арестовал Армена Куюмджи, обвиняемого в убийстве российского хоккеиста Романа Дидура

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Суд арестовал предпринимателя Армена Куюмджи, обвиняемого в убийстве российского хоккеиста Романа Дидура. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

«С учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры, суд избрал в отношении 37-летнего жителя Москвы меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 июня 2022 года», — говорится в заявлении.

Ранее 25 апреля появилось видео драки, в ходе которой спортсмен был убит. На кадрах видно, что в потасовке на улице участвовали несколько мужчин. Один из них, 37-летний Куюмджи, был вооружен кухонным ножом, которым и нанес смертельное ранение 23-летнему Дидуре.

Убийство произошло в Москве в ночь на 24 апреля. Хоккеист скончался от кровопотери на месте до прибытия скорой помощи.

Дидур не выступал на профессиональном уровне. В сезоне-2017/2018 он провел два матча в Московской студенческой хоккейной лиге за команду РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина.

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Дарья Коршунова
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