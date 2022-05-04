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России осталось 13 раз запустить «Протон-М»

Гендиректор Центра Хруничева: осталось 13 пусков тяжелых ракет «Протон-М»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

России осталось 13 раз запустить тяжелые ракеты «Протон-М», четыре из которых еще строятся, заявил ТАСС гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.

Руководитель напомнил, что «Протон-М» сменит тяжелая ракета «Ангара-А5» и ее модификации. «Тем не менее у нас продолжается сборка ракет-носителей "Протон", осталось собрать еще четыре. С учетом декабрьского пуска "Протона" со спутниками "Экспресс" и уже собранных ракет-носителей нам осталось осуществить 13 пусков», — сказал он.

По его словам, в настоящее время Минобороны России основное внимание уделяет носителям семейства «Ангара». «Поэтому, если будет производственная возможность, изготовление "Протонов" завершится в 2022 году. Если, исходя из загрузки, необходимо будет пролонгировать эту работу, мы завершим в 2023 году», — глава Центра Хруничева.

В апреле легкая ракета «Ангара-1.2» со спутником в интересах Минобороны России стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Соответствующее видео опубликовал «Роскосмос». По данным портала NASASpaceFlight.com, на «Ангара-1.2» запустили радиолокационный спутник «Космос-2555».

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Иван Потапов
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