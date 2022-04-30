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«Роскосмос» показал второй пуск «Ангара-1.2»

«Роскосмос» показал второй пуск легкой ракеты «Ангара-1.2»

«Роскосмос» на YouTube показал видео второго пуска легкой ракеты «Ангара-1.2», состоявшийся в интересах Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России 29 апреля в 22:56 по московскому времени с космодрома Плесецк.

«В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме», — говорится в подписи к ролику.

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7 января 2022

Как ранее заметил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, «Ангара-1.2» «не подвела и успешно прошла испытание».

В марте гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко, заявил, что Производственным объединением «Полет» в Омске изготавливается 11 ракет — три легких «Ангара-1.2» и восемь тяжелых «Ангара-А5».

Первый пуск «Ангара-1.2» состоялся в июле 2014 года.

Иван Потапов
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