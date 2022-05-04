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Подозреваемого в убийстве 26-летнего российского хоккеиста арестовали

Суд арестовал подозреваемого в убийстве 26-летнего российского хоккеиста Николая Шарова

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Суд арестовал подозреваемого в убийстве 26-летнего российского хоккеиста Николая Шарова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

«Брединский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде ареста на 2 месяца подозреваемому в убийстве хоккеиста местной команды», — говорится в заявлении правоохранительных органов. Ранее 35-летний житель поселка Бреды Иван Разживин признался в совершении преступления.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». У подозреваемого изъято незарегистрированное оружие. Отмечается, что Разживин был трижды судим за кражи и освободился из мест лишения свободы в 2007 году.

Об убийстве стало известно 3 мая. Хоккеист местного клуба «Колос» был застрелен в ходе конфликта в баре в поселке Бреды. Сообщалось, что Разживин воспользовался охотничьим ружьем, убил хоккеиста и скрылся с места происшествия.

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Дарья Коршунова
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