Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Краснодар
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|19-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|1/2 финала. 2-й матч
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 2-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 2-й матч
Флорида Пантерз
6 мая
02:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 2-й матч
Миннесота Уайлд
Завтра
04:30 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 2-й матч
Спорт

Стало известно о возможном поединке Чимаева и Диаса

Журналист Гудман сообщил, что Чимаев и Диас могут провести поединок на турнире UFC 276

Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Стало известно о возможном поединке шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева и американца Нейта Диаса. Об этом в Twitter сообщил журналист Джед Гудман.

Гудман опубликовал скриншот подкаста, который вел президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. В кадр попал список боев, которые состоятся на турнире UFC 276 в ночь на 3 июля. В их числе есть противостояние Чимаева и Диаса.

36-летний Диас ранее отверг возможность провести поединок с Чимаевым в рамках UFC. Звезда промоушена назвал шведа чеченского происхождения новичком. «Ты — фальшивый гангстер. Мне плевать, против кого выходить. Я пришел за каждым из вас. Куда подевались все эти гангстеры и короли?» — ответил ему Чимаев.

На счету Диаса 20 побед при 13 поражениях в ММА. Последний поединок американца состоялся в июне 2021 года, когда он проиграл британцу Леону Эдвардсу единогласным решением судей.

Чимаев 10 апреля одержал победу над бразильцем Гилбертом Бернсом. Она стала 11-й в карьере для шведа. Он ни разу не уступал в профессиональных MMA, на его счету пять побед в пяти боях в UFC.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В России оценили роль Шушкевича в развале Советского Союза
Быстрое замещение европейского рынка для российской нефти сочли невозможным
Власти объявили о запуске льготной ипотеки под пять процентов
Ким Кардашьян нашла способ втиснуться в платье Мэрилин Монро на Met Gala
Украинские беженцы столкнулись с тяжелыми жилищными условиями в Британии
Россиянам посоветовали собирать не уступающий белым и трюфелям весенний гриб
Росгвардейцы нашли замаскированный склад с боеприпасами в Харьковской области
В Роспотребнадзоре дали поручение по COVID-19 на майские праздники
Найдена вышедшая к украинским военным со Знаменем Победы бабушка
ЕС пообещал выделить дополнительное военное оборудование для Молдавии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.