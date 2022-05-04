Стало известно о возможном поединке Чимаева и Диаса

Журналист Гудман сообщил, что Чимаев и Диас могут провести поединок на турнире UFC 276

Стало известно о возможном поединке шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева и американца Нейта Диаса. Об этом в Twitter сообщил журналист Джед Гудман.

Гудман опубликовал скриншот подкаста, который вел президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. В кадр попал список боев, которые состоятся на турнире UFC 276 в ночь на 3 июля. В их числе есть противостояние Чимаева и Диаса.

36-летний Диас ранее отверг возможность провести поединок с Чимаевым в рамках UFC. Звезда промоушена назвал шведа чеченского происхождения новичком. «Ты — фальшивый гангстер. Мне плевать, против кого выходить. Я пришел за каждым из вас. Куда подевались все эти гангстеры и короли?» — ответил ему Чимаев.

На счету Диаса 20 побед при 13 поражениях в ММА. Последний поединок американца состоялся в июне 2021 года, когда он проиграл британцу Леону Эдвардсу единогласным решением судей.

Чимаев 10 апреля одержал победу над бразильцем Гилбертом Бернсом. Она стала 11-й в карьере для шведа. Он ни разу не уступал в профессиональных MMA, на его счету пять побед в пяти боях в UFC.