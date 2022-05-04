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В «Зените» рассказали о будущем Дзюбы

Гендиректор «Зенита» Медведев заявил, что будущее Артема Дзюбы в команде обсуждается
Александр Медведев

Александр Медведев. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем форварда Артема Дзюбы в команде. Его слова приводит ТАСС.

«Есть различные варианты и у нас, и у него, поэтому мы общаемся, обсуждаем. Я думаю, не за горами то время, когда будет все понятно», — рассказал он. Медведев выразил уверенность, что форвард еще несколько сезонов сможет играть на высшем уровне.

33-летний Дзюба выступает за сине-бело-голубых с 2015 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард забил 11 мячей в 25 матчах.

Ранее Дзюба пожаловался на отсутствие конкуренции в чемпионате страны. «Есть ли кто-то, кто сопротивляется "Зениту"? Как показала практика — нет. Я бы очень хотел, чтобы была борьба. Хотелось бы, чтобы все топ-клубы пришли в себя», — посетовал футболист.

30 апреля «Зенит» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ со счетом 3:1. Команда досрочно стала чемпионом страны и завоевала четвертый титул подряд.

Дарья Коршунова
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