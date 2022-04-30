Дзюба пожаловался на отсутствие конкуренции в РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба посетовал на отсутствие борьбы за чемпионство в РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пожаловался на отсутствие конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Есть ли кто-то, кто сопротивляется «Зениту»? Как показала практика — нет. Я бы очень хотел, чтобы была борьба. Хотелось бы, чтобы все топ-клубы пришли в себя», — посетовал футболист. Дзюба поделился, что ему хотелось бы более сильного чемпионата, в котором была бы конкуренция до последнего тура.

Ранее в субботу, 30 апреля, «Зенит» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ и досрочно стал чемпионом страны. Встреча завершилась со счетом 3:1. Первый мяч в игре забил полузащитник железнодорожников Джирано Керк. В составе победителей отличились нападающие Иван Сергеев и Малком, а также хавбек Андрей Мостовой.

«Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом РПЛ. Этих побед клуб добился под руководством тренера Сергея Семака.