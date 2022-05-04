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Стюардесса раскрыла секрет хорошего самочувствия после длительного перелета

Express: стюардесса назвала короткий сон лучшим способом избежать последствий джетлага

Фото: Hayley Seibel / Unsplash

Британская бортпроводница Шеннон Хилл раскрыла пассажирам секрет сохранения хорошего самочувствия после длительных перелетов и назвала лучший способ избежать последствий смены часовых поясов (джетлага). Ее слова приводит газета Express.

В первую очередь стюардесса порекомендовала путешественникам не обращать внимания на разницу во времени и сразу после взлета перевести на всех устройствах часы. «Чем больше человек думает о том, который час в другом месте, тем сложнее его организму психологически и физически приспособиться к тому времени, в котором он находится», — пояснила она.

Также девушка посоветовала не спать после перелета весь день, а вместо этого только недолго вздремнуть. Тем же, кто испытывает проблемы с коротким сном, она предложила надеть солнцезащитные очки, закрыть шторы, выключить свет в комнате и съесть блюдо с высоким содержанием углеводов, чтобы помочь организму настроиться на нужный лад.

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В заключение Хилл отметила, что во избежание джетлага необходимо заняться физическими упражнениями, пить много воды, отказаться от употребления алкоголя и кофеина. «Общее правило — после полета выпивать 250 миллилитров воды за каждый час пребывания в воздухе», — заверила стюардесса.

Ранее в апреле бортпроводница авиакомпании American Airlines Андреа Фишбах дала советы пассажирам по выбору практичной одежды для перелета. В первую очередь стюардесса порекомендовала путешественникам отказаться от обтягивающей одежды, чтобы избежать отеков и обеспечить нормальную циркуляцию крови в организме. Помимо этого, Фишбах добавила, что в самолет лучше надевать практичную обувь.

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Татьяна Карпова
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