Нефть подорожала из-за возможного отказа ЕС от импорта из России

Цены на нефть выросли на 4% из-за возможного отказа ЕС от импорта из России

Цены на нефть выросли после того, как Европейский союз сообщил о возможности отказа от импорта топлива из России. Нефть эталонной марки Brent подорожала на 4,27 процента и составила 106,86 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Фьючерсы на нефть WTI выросли на 4,36 процента, до 106,86 доллара за баррель. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен утром 4 апреля рассказала о плане ввести поэтапное нефтяное эмбарго в отношении России из-за ситуации на Украине. Она также пообещала, что власти постараются свести к минимуму влияние России на европейскую экономику.

Шестой пакет санкций против России, который сейчас разрабатывает Европейский союз, предполагает отказ от импорта нефти из России в течение шести месяцев, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ходом дискуссии. Среди ограничений также будет отключение от SWIFT Сбербанка и двух других крупных кредитных организаций России, а также запрет выходить в эфир для трех крупных российских гостелеканалов.

В ответ на слова фон де Ляйен первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что Европейский союз еще долго не сможет обойтись без импорта российской нефти. По его словам, подобное решение властей европейских стран приведет к росту цен на энергоносители. Парламентарий считает, что в случае принятия очередного пакета санкций Россия сможет направить экспортные мощности на Восток.

