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Четырехкратный чемпион ОИ сравнил российских футболистов со стадом баранов

Олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что российские футболисты ничего не умеют
Александр Тихонов

Александр Тихонов. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал российских футболистов. Его слова приводит Metaratings.

«[Союз европейских футбольных ассоциаций] УЕФА отстранил нас от еврокубков, и что дальше? Мы и так проигрываем всем и везде. Собрать футболистов надо и выбросить, они все равно ничего не умеют», — заявил он. Тихонов сравнил российских футболистов со стадом баранов. По его словам, у спортсменов отсутствует дисциплина тренировочного процесса.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина нашла плюсы в отстранении российских футбольных клубов от еврокубков в сезоне-2022/2023. «Из-за исключения российских клубов наши футбольные команды теперь не опозорятся в еврокубках», — заявила она.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола и УЕФА. Таким образом, национальная сборная не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре и Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций.

Дарья Коршунова
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