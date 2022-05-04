Twitter предрекли отток пользователей из-за возможного нововведения

Аналитик Зыков предрек Twitter отток пользователей из-за введения платных аккаунтов

Введение платных подписок в социальных сетях обычно приводит к оттоку пользователей. Такая же судьба может постичь Twitter, если он станет взымать деньги с компаний и государственных структур, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Нововведения для бизнеса и чиновников

По словам специалиста, десятилетие пользования смартфонами приучило людей платить за некоторые сервисы, однако далеко не все готовы тратиться на социальные сети, которые привыкли считать бесплатными. Решение купившего Twitter Илона Маска сделать его платным для государственных органов и бизнеса может оказаться не самым удачным.

Обычно подобного рода шаги приводят к тому, что политические деятели и в целом пользователи начинают уходить с площадки Владимир Зыков директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров

«Возможно, Маск делал некое исследование и пришел к выводу, что пользователи готовы платить. Но в целом введение любой платы при том, что есть альтернативные сервисы, работающие бесплатно, приводит к тому, что пользователи уходят. Исторически можно вспомнить, как в 2008 году "Одноклассники" были лидерами рунета по аудитории и опережали "ВКонтакте", в какой-то момент якобы для борьбы со спамом и ботами они ввели платную регистрацию, после чего пользователи стали активно регистрироваться во "ВКонтакте". После этого "Одноклассники" отменили плату за регистрацию, но было уже поздно — "ВКонтакте" стала соцсетью номер один. Можно предположить, что здесь произойдет та же история, и пользователи перейдут на другие платформы», — сказал Владимир Зыков.

При этом не очень понятно, каким образом Twitter будет сортировать профили пользователей, отмечает аналитик.

«Если я как обычный человек зарегистрировался в Twitter, а через время поменял должность и стал государственным деятелем, будут ли меня отслеживать представители Twitter, чтобы сделать мой аккаунт платным? Или это будет какой-то другой специальный аккаунт чиновника, о чем я сам должен буду сказать?» — поинтересовался Владимир Зыков.

Обычные пользователи

Маск пообещал оставить сервис микроблогов бесплатным для обычных пользователей. Однако после ухода публичных людей на другие платформы часть их аудитории тоже может покинуть соцсеть, полагает специалист.

«Лидеры мнений очень любят Twitter, пользователи за ними туда и идут. Мы видели, как те же самые фанаты [экс-президента США Дональда] Трампа стали бегать за ним по другим площадкам, когда его стали блокировать на разных американских платформах. Исторически, даже если смотреть на Россию, мы понимаем, что это будет не более 30 процентов пользователей. Все зависит от того, насколько человек известен, популярен и любим аудиторией», — объяснил он.

Можно предположить, что они пойдут в Telegram. Это будет большой подарок для [создателя мессенджера Павла] Дурова. Ему нужно будет донести до пользователей, что его площадка бесплатна Владимир Зыков директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров

25 апреля основатель Tesla и SpaceX Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Бизнесмен заявил, что площадка обладает огромным потенциалом. Он планирует сделать социальную сеть «лучше, чем когда-либо».

