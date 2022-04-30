Российский сенатор оценил покупку Twitter Илоном Маском

Сенатор Пушков заявил, что у Twitter есть шанс стать лучше после покупки Илоном Маском

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил покупку компании Twitter основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском. По его мнению, у социальной сети есть шансы на улучшение.

«Идеологически хуже, чем Твиттер был, ему уже не стать. А потому есть шанс, что он станет лучше. Хотя и призрачный», — заявил российский сенатор.

25 апреля стало известно, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Сам предприниматель заявил, что соцсеть обладает огромным потенциалом. Он намерен сделать ее «лучше, чем когда-либо».

Бизнесмен ранее назвал целью покупки Twitter не коммерческие интересы и поиск интересных вложений, а желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.

