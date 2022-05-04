Украинский посол озвучил перспективы Киева по вступлению в ЕС

Посол Украины в Польше Дещица заявил, что страна не станет членом ЕС в ближайшее время

Посол Украины в Польше Андрей Дещица озвучил перспективы Киева по вступлению в Европейский союз. По его мнению, страна не станет членом ЕС в ближайшее время. Его цитирует РИА Новости.

«Мы сейчас не имеем перспективы сразу стать членом Европейского союза», — заявил Дещица. При этом он выразил уверенность, что в будущем страна все же сможет стать членом Евросоюза.

Пока что, считает Дещица, Киеву придется ограничиться работой в малых союзах «с мыслью про членство в ЕС и НАТО». В качестве примера он назвал трехсторонний военно-политический союз Польши, Украины и Великобритании, а также союз Литвы, Украины и Польши. С их помощью, уверен Дещица, проходит подготовка к вступлению Украины в более крупные объединения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Европейского союза заполненную анкету для получения статуса кандидата на вступления в объединение. В конце марта глава государства попросил страны ЕС не медлить с принятием Украины в состав союза.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев заявила, что Европейский союз (ЕС) отложил до лета рассмотрение заявки от Украины.