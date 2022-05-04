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Вупи Голдберг резко раскритиковала идею отмены права на аборт

Актриса Вупи Голдберг высказалась за право женщин на аборт

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Американская актриса Вупи Голдберг в ходе шоу The View резко раскритиковала идею отмены права на аборт в США. Ее слова приводит издание New York Post.

66-летняя артистка высказалась за право женщин самим распоряжаться своим телом и заявила, что у власти есть люди, которые диктуют, носить ли ей маску и что ей делать со своим организмом. По мнению Голдберг, решение об аборте должно касаться лишь женщины, ребенка и врача. Она подчеркнула, что этот вопрос лежит в плоскости религии, а в плоскости человечности.

«Это тяжелое, ужасное решение, которое люди принимают. Если вы не понимаете это, если вы не начинаете разговор со слов "Я знаю, как тебе тяжело", а говорите, что я буду гореть в аду, то вы не заботитесь обо мне как о человеке, независимо от того, разделяю я вашу религию или нет. Это не нормально», — сказала актриса.

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В 1991 году Годберг рассказывала, что в подростковом возрасте решилась на аборт. Поскольку в то время процедура не была легальной, артистка пыталась прервать беременность, сидя в горячей ванне и смешивая различные отвары с алкоголем и содой. «В тот момент я больше боялась поговорить с кем-то о том, что не так, чем отправиться в парк с вешалкой — именно это я и сделала», — поделилась актриса.

3 мая стало известно, что Верховный суд США проголосовал за отмену решения, которое гарантирует право на аборт на федеральном уровне. Соответствующее постановление было вынесено по делу Роу против Уэйда 1973 года.

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Марина Погосян
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