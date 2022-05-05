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Shell нашла покупателя на свои заправки в России

Forbes: «Лукойл» может купить автозаправки Shell в России после ухода компании из страны

Фото: Igor Golovniov/ Globallookpress.com

Британско-нидерландская нефтегазовая группа Shell нашла покупателя на свои автозаправочные станции после решения об уходе компании из страны. Как сообщает Forbes, приобрести сеть АЗС может «Лукойл».

Источники издания отметили, что сделка в настоящее время не подписана, продолжаются переговоры. Shell готова продать все заправки вместе с персоналом при условии, что сотрудникам сохранят заработную плату до конца года в прежнем размере.

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В российском офисе компании отметили, что к покупке бизнеса присматривались несколько игроков, но наиболее вероятным считается «Лукойл». В настоящее время у нефтегазовой группы насчитывается около 370 АЗС в 28 городах России, некоторые из них работают по франшизе.

Представитель Shell заявил, что в настоящее время ведутся переговоры «независимыми заинтересованными сторонами», они идут в полном соответствии с санкциями и законами стран, где представлен бизнес.

В начале марта британская нефтегазовая группа Shell объявила о решении выйти из совместных с Россией предприятий и прекратить участие в проекте «Северный поток — 2». Также компания намерена закрыть все свои автозаправочные станции на территории России.

Потери компании, связанные с ее уходом из страны, составят от четырех до пяти миллиардов долларов в первом квартале этого года.

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Марина Совина
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