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В Израиле заметили прототип загадочного боевого робота

В Израиле заметили прототип боевого робота на колесном шасси

Фото: Defence Blog

Очевидцы заметили в Израиле беспилотную боевую машину с автоматической пушкой. Пользователь Twitter под ником Caesar опубликовал снимок прототипа загадочного боевого робота. Считается, что робот на фотографии является беспилотной машиной BLR Mk2, пишет Defence Blog.

Новая машина построена на базе робототехнической платформы BLR. Версию Mk2 оснастили необитаемым боевым модулем с крупнокалиберным пулеметом и автоматической пушкой калибра 30 миллиметров.

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Машина с колесной формулой 6x6 получила регулируемую подвеску. Оператор может дистанционно изменять дорожный просвет и регулировать жесткость подвески. Это позволяет беспилотнику преодолевать ров шириной до одного метра.

В апреле стало известно, что в России изобрели новую систему диагностики боевых роботов. Система позволяет отслеживать состояние наземных беспилотных платформ дистанционно.

Ранее в том же месяце в Швеции продемонстрировали возможности робота Mission Master SP — Fire Support. Боевая машина получила боевой модуль с ракетами.

В феврале российскую робототехническую платформу «Маркер» испытали в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО). «Маркер» отработал поражение беспилотных летательных аппаратов.

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Даниил Иринин
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