Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Швеции показали робота с ракетами

Компания Rheinmetall показала возможности робота Mission Master SP в Швеции

Фото: Rheinmetall

Немецкая компания Rheinmetall показала возможности робота с ракетами Mission Master SP — Fire Support. Автономную машину на колесном шасси продемонстрировали на базе шведского агентства по закупкам. Об этом сообщает Army Recognition.

Mission Master SP — Fire Support получил дистанционно управляемый боевой модуль Rheinmetall Fieldranger Multi с двумя пусковыми установками для ракет. Каждая установка вмещает семь управляемых ракет Thales FZ275 калибра 70 миллиметров. Беспилотник поразил ракетами цель на расстоянии 4 километра.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля

Отмечается, что модульная конструкция Mission Master SP позволяет менять конфигурацию вооружения. Автономная машина также может нести крупнокалиберный пулемет, многоствольный пулемет M134 или автоматический гранатомет.

В марте источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в апреле начнутся испытания российского ударного робота «Штурм». Автономная машина получит шасси танка Т-72.

В феврале российский робототехнический комплекс «Маркер» испытали в качестве средства противовоздушной обороны. Машина получила радиолокационную станцию для поиска беспилотников.

В январе «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны сообщили, что защиту российских военных объектов обеспечат роботы с пулеметами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Европарламент призвал полностью отказаться от российского газа
В популярной программе обнаружили опасный вирус
Кадыров прокомментировал присвоение ему звания генерал-лейтенанта
Мурашко рассказал о запасе лекарств в России
Муж предложил жене назвать ребенка в честь знаменитого серийного убийцы
В Швеции показали робота с ракетами
Мурашко объяснил невозможность спасти Жириновского
В России заявили о наступлении «эры ренессанса» внутреннего туризма
Мишустин раскрыл подробности последних дней жизни Жириновского
МИД Финляндии выступил за возвращение России задержанных экспонатов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.