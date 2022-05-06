Ян объяснил отказ выносить российский флаг на бой со Стерлингом

Ян заявил, что решил не выносить флаг России на бой со Стерлингом во избежание провокаций

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян рассказал, почему отказался выносить флаг страны на поединок против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 273. Его слова передает «Матч ТВ».

«Если вспоминать предыдущие турниры, то были ситуации, когда люди на трибунах освистывали. И мы сделали так, чтобы не провоцировать народ, публику», — объяснил он. Ян подчеркнул, что не стал брать в руки триколор во избежание провокаций.

Ранее 6 мая Ян рассказал о проблемах, с которыми сталкивается во время поединков. Он признался, что потерял свои сильные стороны, благодаря которым всегда переламывал соперников. «Стал планировать много, выстраивать тактический поединок, осторожничать. Нужно просто сносить, бить соперников, тогда они ломаются», — заявил боец.

10 апреля Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей. Американец защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Ранее поясом владел россиянин.