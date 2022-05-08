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Болельщик «Спартака» погиб в ДТП с микроавтобусом фанатов клуба

Болельщик «Спартака» погиб в ДТП с микроавтобусом фанатов клуба после матча с «Уралом»

Фото: страница «Поисково-спасательная служба Челябинской области» во «ВКонтакте»

Болельщик московского «Спартака», возвращавшийся с матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом», погиб в ДТП. Об этом сообщается на странице объединения фанатов красно-белых «Фратрия» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на трассе Миасс — Карабаш, в микроавтобусе, ставшем участником аварии, находилось 15 поклонников москвичей. Имя погибшего не уточняется. «Фратрия» выразила соболезнования его родным и близким.

Матч «Спартака» против «Урала» прошел в субботу, 7 мая, в Екатеринбурге. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

14 апреля умер бывший полузащитник «Реала» и сборной Колумбии Фредди Ринкон. Причиной смерти стали травмы, которые Ринкон получил в аварии 11 апреля, когда на своем автомобиле столкнулся с автобусом.

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Алексей Гусев
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