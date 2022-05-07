«Спартак» выиграл второй матч подряд в РПЛ и вышел на восьмое место

«Спартак» на выезде обыграл «Урал» и вышел на восьмое место в РПЛ

Московский «Спартак» на выезде обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 7 мая, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Шамар Николсон. Еще один мяч забил Виктор Мозес. У хозяев гол на счету Лео Гогличидзе.

«Спартак» выиграл второй матч подряд в РПЛ, набрал 37 очков и вышел на восьмое место в чемпионате России. В активе «Урала» 27 очков, клуб находится на 14-й строчке. Красно-белые забили больше двух мячей в Екатеринбурге впервые за 28 лет.

«Спартак» в следующем туре 15 мая на своем поле примет «Зенит». «Урал» в тот же день дома сыграет с «Рубином».