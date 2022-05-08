Российского хоккеиста НХЛ наказали за удар клюшкой в лицо соперника

НХЛ оштрафовала форварда Кузнецова на пять тысяч долларов за игру высоко поднятой клюшкой

Российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова оштрафовали на пять тысяч долларов. Об этом сообщается в Twitter департамента Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по безопасности игроков.

Нападающего наказали за игру высоко поднятой клюшкой против форварда «Флориды Пантерс» Ноэля Аччари. Эпизод произошел в первом периоде третьего матча серии первого раунда плей-офф. Хоккеисты устроили потасовку во время остановки игры, после чего арбитрам пришлось разнимать игроков. В это время Кузнецов поднял клюшку и ударил ей в лицо сопернику.

Матч прошел 7 мая в Вашингтоне и завершился победой хозяев со счетом 6:1. Одну из шайб забросил российский нападающий, капитан столичной команды Александр Овечкин.

Ранее НХЛ оштрафовала на пять тысяч долларов канадского нападающего «Бостон Брюинс» Брэда Маршанда. Его наказали за удар клюшкой по амуниции российского вратаря «Каролины Харрикейнс» Петра Кочеткова.