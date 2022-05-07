Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Урал
1:3
Завершен
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|28-й тур
Зенит
1:0
Завершен
Химки
Россия - Премьер-Лига|28-й тур
Ливерпуль
1:1
Завершен
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|36-й тур
Челси
2:2
Завершен
Вулверхэмптон
Англия - Премьер-лига|36-й тур
Манчестер Сити
Завтра
18:30 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия - Премьер-лига|36-й тур
ЦСКА
0:1
Завершен
Сочи
Россия - Премьер-Лига|28-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
4:0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|36-й тур
Ницца
Сегодня
22:00 (Мск)
Нант
Кубок Франции|Финал
Спорт

Овечкин забросил первую шайбу в плей-офф НХЛ

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин забросил первую шайбу в плей-офф НХЛ в матче с «Флоридой»

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 6:1. Для капитана «Вашингтона» этот гол стал первым в текущем плей-офф.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Следующий матч пройдет 9 мая в Вашингтоне.

Овечкин получил травму во время матча против «Торонто Мэйпл Лифс» 25 апреля. Россиянин споткнулся о клюшку вратаря соперника Эрика Челльгрена и на скорости врезался в борт плечом. Он восстановился к серии плей-офф.

Овечкин в нынешнем сезоне провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о сбитой авиации Украины вблизи острова Змеиный
СКР расследует осквернение памятника советским воинам в Эстонии
В Германии предрекли волну банкротств без российского газа
Националисты впервые победили на выборах в Северной Ирландии
ФСБ и МВД сорвали подготовку терактов в России ко Дню Победы
Овечкин забросил первую шайбу в плей-офф НХЛ
В Британии сообщили о мешающей задушить Россию санкциями Саудовской Аравии
Стало известно о планах СБУ похитить Поклонскую
В Москве задержали готовивших теракты ко Дню Победы неонацистов
Ливия понадеялась возобновить нефтегазовые проекты с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.