Хоккеист «Вашингтона» Овечкин забросил первую шайбу в плей-офф НХЛ в матче с «Флоридой»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 6:1. Для капитана «Вашингтона» этот гол стал первым в текущем плей-офф.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Следующий матч пройдет 9 мая в Вашингтоне.

Овечкин получил травму во время матча против «Торонто Мэйпл Лифс» 25 апреля. Россиянин споткнулся о клюшку вратаря соперника Эрика Челльгрена и на скорости врезался в борт плечом. Он восстановился к серии плей-офф.

Овечкин в нынешнем сезоне провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года.