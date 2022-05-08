Идею ЕС потребовать от стран делиться газом оценили

Аналитик Фролов предрек ЕС острейший дефицит газа при отказе от российских энергоресурсов

Идея равномерного распределения газа между странами Европейского союза (ЕС) при отказе от российских энергоресурсов не исключит риск дефицита голубого топлива в объединении. Такую оценку в разговоре с «Лентой.ру» дал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По словам специалиста, в мире нет свободных объемов газа. Именно поэтому требование Еврокомиссии (ЕК) к членам ЕС, у которых есть альтернативные источники поставок, делиться топливом с наиболее пострадавшими государствами невыполнимо.

«Сейчас ЕС озвучивает идеи, которые он пытался реализовать на протяжении последних 13 лет в рамках реформ энергетических рынков стран, входящих в ЕС. Это уже давным-давно существующая идея создания гомогенного энергетического пространства, то есть равного пространства Европейского союза, в рамках которого каждая страна будет иметь доступ к энергоресурсам в целом и к газу в частности. Для этого планировалось построить многочисленные интерконнекторы, то есть трансграничные газопроводы, расширяющие возможности европейских компаний по переброске газовых потоков из одного региона в другой. Первоначально это планировалось строить не просто для того, чтобы уравнять возможности европейских стран не просто по доступу к ресурсам, но и по ценам, по которым они эти энергоносители покупают», — объяснил специалист.

ЕС не смог реализовать эти планы и с середины 2010-х годов перешел почти к открытой трансляции концепции о Евросоюзе двух скоростей — мол, мы не смогли создать такое гомогенное пространство, не смогли сделать такой равный доступ, значит будем делать это в будущем. При этом это не мешает каждой стране самостоятельно решать свои проблемы с газом Александр Фролов заместитель генерального директора Института национальной энергетики

По словам аналитика, после введения санкций против России из-за начала спецоперации на Украине начался возврат к этой идее, но в другом контексте.

«Чтобы что-то перебрасывать, у вас что-то должно быть. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет — Евросоюз сейчас существует, к его огромному неудовольствию, именно в такой ситуации. У ЕС есть проблемы не только с возможностями по переброске объемов, но и с самими объемами. То, что у вас появится дыра примерно в треть суммарного европейского потребления приведет лишь к тому, что у вас будет дыра», — заключил аналитик.

Будет ситуация острейшего дефицита, которую невозможно будет решить предложениями просто перебрасывать газ Александр Фролов заместитель генерального директора Института национальной энергетик

По данным издания El Pais, 18 мая Еврокомиссия планирует утвердить план на случай прекращения поставок газа из России. Он включает требование к членам ЕС, у которых есть альтернативные источники, делиться своим газом со странами, наиболее пострадавшими от прекращения снабжения.