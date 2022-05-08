Европейские страны решили заставить делиться газом

El Pais сообщило, что Еврокомиссия планирует потребовать от стран ЕС делиться газом

Европейская комиссия (ЕК) 18 мая планирует утвердить план на случай прекращения поставок газа из России. Те страны, у которых есть альтернативные источники импорта, решили заставить делиться топливом с другими государствами. Об этом пишет El Pais.

Брюссель также выдвигает определенные требования к нормированию потребления, которое могут ввести сначала в промышленном секторе: у компаний в тех странах, что обеспечены лучше, не должно быть конкурентных преимуществ перед предприятиями в более серьезно пострадавших государствах.

Пока страны стараются избежать нормирования, идя на другие ограничения потребления (такие, как снижение температуры в зданиях), однако риск чрезвычайной ситуации в энергетике возрастает. В случае полного прекращения российских поставок проблемы могут коснуться практически всего региона: на некоторые страны отсутствие газа из России повлияет напрямую, на некоторые — косвенно, из-за необходимости делиться с соседями.

Россия уже прекратила экспорт газа в несколько стран Евросоюза, отказавшихся следовать требованиям о расчетах за газ с использованием рублевых счетов. Окончательной ясности в использовании новой схемы всеми партнерами «Газпрома» в Европе пока нет, в том числе в силу того, что в Еврокомиссии подобный механизм называли нарушением санкций.

7 мая Bloomberg сообщило, что «Газпром» направил своим европейским клиентам письмо, в котором попытался заверить их, что они могут платить за газ, не нарушая санкции. В письме говорится о новом указе, согласно которому плата за газ будет приниматься в иностранной валюте, а затем будет обмениваться на рубли через счета Национального клирингового центра.