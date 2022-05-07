«Газпром» отправил европейским клиентам письмо

«Газпром» отправил европейским покупателям разъяснения о способах оплаты за газ

«Газпром» направил своим европейским клиентам письмо, в котором попытался заверить их, что они могут платить за газ, не нарушая санкции. Об этом пишет Bloomberg.

В письме говорится, что новый указ Кремля от 4 мая «разъясняет процедуру», установленную указом об оплате в рублях. Согласно новому документу, плата за газ будет приниматься в иностранной валюте, которая затем будет обмениваться на рубли через счета Национального клирингового центра.

«Газпром» утверждает, что такая процедура обеспечит прозрачность и позволит избежать вовлечения «третьей стороны». По мнению Bloomberg, механизм направлен на исключение участия Центробанка, который попал под санкции.

Страны Запада ввели санкции против России после того, как 24 февраля президент Владимир Путин начал специальную операцию на территории Украины. 23 марта Путин заявил, что решил перевести в рубли оплату за поставки российского газа в «недружественные страны». Еврокомиссия назвала оплату в рублях нарушением санкций.

27 апреля «Газпром» остановил поставки в Болгарию и Польшу, которые отказались платить в российской валюте. Об отказе платить в рублях также заявили Дания, Франция, Австрия.