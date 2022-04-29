Дания отказалась от оплаты российского газа в рублях

Датская энергетическая компания Ørsted отказалась от оплаты российского газа в рублях

Ведущая датская энергетическая компания Ørsted не намерена оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом говорится в заявлении генерального директора предприятия Мадса Ниппера, сообщает ТАСС.

«Ørsted отвергает требование компании "Газпром экспорт" об оплате поставок газа в рублях», — заявил Ниппер и добавил, что компания больше не будет заключать новых долгосрочных контрактов с российским контрагентом и продлевать уже действующие соглашения.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому покупатели из «недружественных» стран должны оплачивать российский газ в рублях. При этом в долгосрочных контрактах с европейскими партнерами прописана валюта расчета, из-за чего ряд европейских стран отказались платить в рублях. СМИ сообщали, что на оплату в рублях согласилась австрийская OMV, но это заявление опроверг и канцлер Австрии, и агентство Bloomberg со ссылкой на источники в компании. Также СМИ заявляли, что на новый порядок оплаты готова согласиться итальянская Eni, но в компании эту информацию не подтвердили, а руководство Eni ранее заявляло о неприемлемости оплаты российского газа в рублях.

Из-за неоплаты газа в рублях «Газпром» уже прекратил поставки в Польшу и Болгарию. Еврокомиссия назвала такое решение шантажом и отметила, что Евросоюз предусмотрел такой сценарий и готов ответить. В том числе ЕК планирует создать единую европейскую платформу для закупок газа — в Болгарии уже была сформирована первая региональная рабочая группа, которая будет заниматься реализацией плана по снижению зависимости от российских энергоресурсов.