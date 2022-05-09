Форму Медведева перед «Ролан Гаррос» оценили

Ольховский заявил, что Даниил Медведев сможет подойти к «Ролан Гаррос» в хорошей форме

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил форму российского теннисиста Даниила Медведева перед Открытым чемпионатом Франции 2022 года. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Медведев сможет подойти к "Ролан Гаррос" в хорошей форме», — поделился Ольховский. Он отметил, что турнир категории ATP-250 в Женева подойдет для подготовки к главному соревнованию.

Ранее журналист Джеймс Грей сообщил в Twitter, что Медведев может пропустить турнир во Франции. «Не удивлюсь, если мы не увидим его на "Ролан Гаррос"», — заявил он после того, как россиянин снялся с Открытого чемпионата Италии.

В начале апреля сообщалось, что Медведев перенес операцию по удалению грыжи. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев утверждал, что спортсмен восстановится к старту Открытого чемпионата Франции.