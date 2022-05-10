Тренер сборной России назвал способного побить рекорд Малкина хоккеиста

Главный тренер сборной России Жамнов заявил, что Овечкин способен побить рекорд Малкина

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов отреагировал на рекорд форварда «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РБК.

По словам специалиста, нападающий полностью восстановился от травмы и вернулся на свой уровень. Жамнов также назвал Малкина одним из лучших игроков НХЛ и добавил, что побить его рекорд может форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.

«Все зависит от самого Саши и его команды, так как если команда проходит в плей-офф — вероятность получить дополнительные очки увеличивается, появляется больше возможности обойти рекорд», — заявил Жамнов.

Ранее 10 мая Малкин довел количество набранных очков в плей-офф НХЛ за карьеру до 177. Он стал лучшим россиянином по этому показателю, превзойдя Сергея Федорова (176). В активе Овечкина 140 очков.