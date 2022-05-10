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Тренер сборной России назвал способного побить рекорд Малкина хоккеиста

Главный тренер сборной России Жамнов заявил, что Овечкин способен побить рекорд Малкина

Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов отреагировал на рекорд форварда «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РБК.

По словам специалиста, нападающий полностью восстановился от травмы и вернулся на свой уровень. Жамнов также назвал Малкина одним из лучших игроков НХЛ и добавил, что побить его рекорд может форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.

«Все зависит от самого Саши и его команды, так как если команда проходит в плей-офф — вероятность получить дополнительные очки увеличивается, появляется больше возможности обойти рекорд», — заявил Жамнов.

Ранее 10 мая Малкин довел количество набранных очков в плей-офф НХЛ за карьеру до 177. Он стал лучшим россиянином по этому показателю, превзойдя Сергея Федорова (176). В активе Овечкина 140 очков.

Алексей Гусев
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