Бортпроводник раскрыл секреты бесплатного провоза дополнительного багажа

Бортпроводник Мигель Муньос: в пакетах из Duty Free можно провезти дополнительный багаж

Британский бортпроводник Мигель Муньос (Miguel Muñoz) раскрыл секреты бесплатного провоза дополнительного багажа в самолете. Его слова приводит газета Express.

По словам Муньоса, пакеты из Duty Free не считаются ручной кладью, но об этом не знает большинство пассажиров. «Если есть лишние вещи, которые не помещаются в чемодан, или если вам нужно взять на борт еще одну сумку, то воспользуйтесь хитростью и сложите их в пакет Duty Free», — пояснил он.

Бортпроводник добавил, что у большинства лоукостерных авиакомпаний очень строгие правила провоза багажа и бесплатно разрешается брать с собой в салон самолета только одну небольшую сумку, которая должна помещаться под сиденьем. Поэтому пассажирам часто приходится платить за дополнительную ручную кладь или перевес багажа.

Кроме того, работник авиалайнера поделился еще одним способом избежать дополнительных сборов за провоз багажа. Он посоветовал сложить одежду в наволочку от подушки и взять ее с собой на борт самолета. «Гениальный способ! При этом, будучи членом экипажа, я бы никогда ничего не заподозрил», — отметил Муньос.

Ранее в мае британская бортпроводница Шеннон Хилл раскрыла пассажирам секрет сохранения хорошего самочувствия после длительных перелетов и назвала лучший способ избежать последствий смены часовых поясов. В первую очередь стюардесса порекомендовала путешественникам не обращать внимания на разницу во времени и сразу после взлета перевести на всех устройствах часы. Также девушка посоветовала не спать после перелета весь день, а вместо этого только ненадолго вздремнуть.

