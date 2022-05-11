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Бортпроводник раскрыл секреты бесплатного провоза дополнительного багажа

Бортпроводник Мигель Муньос: в пакетах из Duty Free можно провезти дополнительный багаж

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Британский бортпроводник Мигель Муньос (Miguel Muñoz) раскрыл секреты бесплатного провоза дополнительного багажа в самолете. Его слова приводит газета Express.

По словам Муньоса, пакеты из Duty Free не считаются ручной кладью, но об этом не знает большинство пассажиров. «Если есть лишние вещи, которые не помещаются в чемодан, или если вам нужно взять на борт еще одну сумку, то воспользуйтесь хитростью и сложите их в пакет Duty Free», — пояснил он.

Бортпроводник добавил, что у большинства лоукостерных авиакомпаний очень строгие правила провоза багажа и бесплатно разрешается брать с собой в салон самолета только одну небольшую сумку, которая должна помещаться под сиденьем. Поэтому пассажирам часто приходится платить за дополнительную ручную кладь или перевес багажа.

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Кроме того, работник авиалайнера поделился еще одним способом избежать дополнительных сборов за провоз багажа. Он посоветовал сложить одежду в наволочку от подушки и взять ее с собой на борт самолета. «Гениальный способ! При этом, будучи членом экипажа, я бы никогда ничего не заподозрил», — отметил Муньос.

Ранее в мае британская бортпроводница Шеннон Хилл раскрыла пассажирам секрет сохранения хорошего самочувствия после длительных перелетов и назвала лучший способ избежать последствий смены часовых поясов. В первую очередь стюардесса порекомендовала путешественникам не обращать внимания на разницу во времени и сразу после взлета перевести на всех устройствах часы. Также девушка посоветовала не спать после перелета весь день, а вместо этого только ненадолго вздремнуть.

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Татьяна Карпова
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