Левандовски разочаровался в «Баварии»

Польский нападающий Роберт Левандовски захотел уйти из «Баварии»

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски разочаровался в немецком клубе. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, Левандовски больше не чувствует себя ценным игроком команды и хочет уйти из клуба. Он также недоволен предложением руководства по новому контракту и медленной скоростью переговоров.

29 апреля Левандовски выдвинул требования клубу относительно нового контракта. 33-летний форвард намерен добиться повышения зарплаты до 24 миллионов евро в год и контракта до 2025 года.

Текущее соглашение Левандовски с «Баварией» истекает летом 2023 года. Ранее Sky Sports сообщал об интересе к игроку со стороны «Барселоны» и готовности каталонцев заплатить 35 миллионов евро за трансфер польского форварда.

Левандовски начал выступать за «Баварию» в 2014 году. Вместе с командой он добился десяти побед в чемпионате Германии. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне поляк отметился 34 голами в 33 матчах бундеслиги.