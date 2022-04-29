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Спорт

Левандовски потребовал повышения зарплаты у «Баварии»

Роберт Левандовски потребовал у «Баварии» 24 миллиона евро в год

Фото: ANDREAS GEBERT / Reuters

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски выдвинул требования клубу относительно нового контракта. Об этом сообщает Marca.

33-летний форвард намерен добиться повышения зарплаты до 24 миллиона евро в год и контракта до 2025 года. Другим возрастным игрокам «Бавария» предлагала продление соглашения лишь на один сезон. В частности, этим закончились переговоры с Мануэлем Нойером и Томасом Мюллером.

Нынешнее соглашение Левандовски с «Баварией» истечет летом 2023 года. Интерес к игроку проявляла «Барселона». Sky Sports сообщал о готовности каталонцев заплатить 35 миллионов евро за трансфер польского форварда.

В нынешнем сезоне поляк отметился 33 голами в 31 матче Бундеслиги. Он начал выступать за «Баварию» в 2014 году. На счету Левандовски десять побед в чемпионате Германии. Трансферная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.

Николай Костюков
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