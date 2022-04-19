Стала известна предложенная «Барселоной» сумма за Левандовски

Sky Sport: «Барселона» готова предложить «Баварии» за Левандовски 35 миллионов евро

Руководство каталонской «Барселоны» назвало мюнхенской «Баварии» сумму, которую они готовы предложить за трансфер нападающего Роберта Левандовски. Об этом стало известно Sky Sport Deutschland.

По информации источника, первое предложение клуба составит от 30 до 35 миллионов евро, однако «Бавария» хочет получить больше. Отмечается, что немецкий клуб может дождаться истечения контракта футболиста в июне 2023 года и отпустить игрока бесплатно. При этом не исключено, что мюнхенцы подпишут с Левандовски новое соглашение.

11 апреля Sky Sports сообщил, что «Барселона» намерена предложить 33-летнему форварду контракт на два или три года. Зарплата Левандовски в стане каталонцев может составить 40 миллионов евро до вычета налогов.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В составе команды он выиграл Лигу чемпионов и стал семикратным чемпионом Германии.