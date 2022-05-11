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Раскрыта самая популярная страна для иммиграции российских миллионеров

Forbes: Турция стала самой популярной страной для иммиграции российских миллионеров

Фото: Anna Berdnik / Unsplash

Турция стала самой популярной страной для иммиграции российских миллионеров. Соответствующие данные раскрыло издание Forbes.

Турция стала пользоваться популярностью среди богатейших россиян не только из-за солнечного климата и протяженного средиземноморского побережья. Страна отказалась присоединяться к западным санкциям и предоставляет олигархам возможность получить гражданство через инвестиции. Любой, кто вложит не менее 250 тысяч долларов в недвижимость или 500 тысяч долларов в государственные облигации, компании, инвестиционные фонды или положит указанную сумму на счет в местном банке, сможет получить турецкий паспорт за три-четыре месяца, говорится в материале.

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Кроме того, сообщается, что не менее восьми яхт российских олигархов, в том числе суда Романа Абрамовича — Eclipse длиной 162 метра и стоимостью 438 миллионов долларов и Solaris длиной 139 метра и стоимостью 474 миллиона долларов, находятся в турецких портах или недавно их покинули. По оценке экспертов, общая стоимость судов составляет более одного миллиарда долларов, подчеркивает издание.

Ранее 11 мая сообщалось, что через две недели Еврокомиссия представит юридическое предложение, согласно которому уклонение от санкций Евросоюза будет считаться преступлением. Этот шаг должен помочь странам-членам ЕС конфисковать активы, замороженные в рамках санкционной кампании против России.

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Дарья Шляпужникова
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