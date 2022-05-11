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Медведев предрек поломку печатного станка США

Зампред СБ Медведев предрек поломку печатного станка США в попытках повлиять на Россию

Фото: Avinash Kumar / Unsplash

Печатный станок США сломается быстрее в попытках Вашингтона экономически повлиять на Москву. Так зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале одобрение пакета помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов.

«Быстрее сломается их печатный станок, за счёт которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг. Не говоря уже про безумные цены на бензин и продукты, за рост которых американцы должны благодарить свои русофобские власти», — сказал он.

По словам политика, помощь Украине объясняется продолжение прокси-войны против России и желанием нанести тяжелое поражение.

Ранее сообщалось, что запрос Конгрессу на это дополнительное финансирование ранее направил президент США Джо Байден.

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Варвара Кошечкина
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