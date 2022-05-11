В Совфеде описали будущее отношений России и Запада

Сенатор Цеков заявил, что Запад захочет наладить отношения с Россией после спецоперации

Россия и Запад часто были в плохих отношениях на протяжении последних 300–400 лет, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Тем не менее продолжаться вечно эти конфликты не могли и в итоге находились точки соприкосновения, отметил он. О будущем отношений между Россией и Западом политик высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Нынешний конфликт тоже разрешится, так как Запад зависит от России, убежден сенатор. «Мы вполне можем без них прожить, а вот они без нас прожить не могут — это факт с точки зрения наших территорий, с точки зрения полезных ископаемых, поэтому они вольно или невольно будут желать улучшить с нами отношения, больше, чем мы с ними. Они пусть и налаживают контакты, никуда не денутся», — поделился Цеков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена разжигать войну в Европе, но западные страны постоянно заявляют, что Москве необходимо «нанести поражение».

Он также выразил надежду, что результаты спецоперации России на Украине вынудят страны коллективного Запада отказаться от продвижения идеи однополярного мира. По мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, нежелание Запада смириться с утверждением многополярного мира грозит миру конфликтами с риском ядерной катастрофы.

В апреле Лавров заявлял, что Россия на текущей стадии спецоперации на Украине рассматривает возможность использования только обычных вооружений, таким образом ответив на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готова применить ядерное оружие.

