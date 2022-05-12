Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Локомотив-Кубань
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
21:45 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Сочи
Завтра
19:00 (Мск)
Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|29-й тур
УНИКС
Завтра
20:00 (Мск)
Зенит
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Зенит-мол.
Завтра
12:00 (Мск)
Рубин-мол.
Россия - М-лига|Группа I. 27-й тур
Спорт

В Великобритании Надаля и Федерера призвали объяснить поддержку россиян

Британский депутат Брайант призвал Надаля и Федерера объяснить поддержку игроков из России
Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль. Фото: Isabel Infantes / Reuters

Член Палаты общин Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант призвал теннисистов Рафаэля Надаля и Роджера Федерера объяснить поддержку отстраненных от Уимблдона россиян. Его слова передает The Telegraph.

«Федерер и Надаль должны объяснить свою позицию», — заявил депутат. По его мнению, игроки ведут себя ужасно.

Ранее Надаль раскритиковал недопуск россиян до участия в Уимблдоне в 2022 году. 35-летний испанец назвал решение организаторов несправедливостью.

11 мая The Telegraph сообщил, что Совет игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), куда входят Надаль и Федерер, захотел лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов. Окончательное решение должно быть принято в ближайшие 48 часов.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Представители ATP осудили это решение.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Улюкаева освободили из колонии
Медведев посоветовал Западу «не захлебнуться слюной» в приступе русофобии
Минобороны сообщило об уничтожении 13 украинских беспилотников
Тренер американской фигуристки-чемпионки высказалась об отстранении россиян
В ЛНР обвинили военных ВСУ в попытках выехать из Рубежного под видом беженцев
ВКС России уничтожили склады с украинскими боеприпасами в Черниговской области
Минобороны заявило об уничтожении украинского зенитно-ракетного комплекса С-300
Самый крупный за историю торгов белый бриллиант продали за миллиард рублей
Москвичей предупредили о сильном ливне с грозой
Названа дата подачи Швецией заявки на вступление в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.