В Великобритании Надаля и Федерера призвали объяснить поддержку россиян

Британский депутат Брайант призвал Надаля и Федерера объяснить поддержку игроков из России

Член Палаты общин Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант призвал теннисистов Рафаэля Надаля и Роджера Федерера объяснить поддержку отстраненных от Уимблдона россиян. Его слова передает The Telegraph.

«Федерер и Надаль должны объяснить свою позицию», — заявил депутат. По его мнению, игроки ведут себя ужасно.

Ранее Надаль раскритиковал недопуск россиян до участия в Уимблдоне в 2022 году. 35-летний испанец назвал решение организаторов несправедливостью.

11 мая The Telegraph сообщил, что Совет игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), куда входят Надаль и Федерер, захотел лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов. Окончательное решение должно быть принято в ближайшие 48 часов.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Представители ATP осудили это решение.